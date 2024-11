Las Vegas Grand Prix mit Schaulaufen der Superstars

Wenn die Formel 1 nach Las Vegas kommt, ist der ohnehin legendäre Party-Wahnsinn der Wüstenmetropole nicht mehr zu bremsen. Stars, Luxus und Motorsport – das perfekte Trio sorgt für ein Event der Superlative.

Die VIP-Liste? Mehr als 60 Seiten lang! Am Samstagabend wird das Fahrerlager von einem Star-Aufgebot belagert, das seinesgleichen sucht. Namen wie Sylvester Stallone, Paris Hilton, Snoop Dogg und Axl Rose lassen erahnen, wie glamourös die Nacht werden wird. Bereits am Donnerstag gab es den ersten prominenten Überraschungsbesuch: Sängerin Adele (36) schlich sich heimlich in die Garage von McLaren. Über einen Seiteneingang entging sie den Fotografen, die Bilder ihres Besuchs veröffentlichte die Formel 1 erst einen Tag später.





Der Grund für ihr „geheimes“ Auftauchen? Die Britin absolvierte am Freitag und Samstag ihre letzten Shows in Las Vegas und konnte daher nicht beim Qualifying und Rennen dabei sein. Dennoch ließ sie es sich nicht nehmen, vorab Formel-1-Luft zu schnuppern.

Am Freitag zeigte sich das Fahrerlager noch vergleichsweise leer, doch Hollywood-Star Jared Leto (52) und Starkoch Gordon Ramsay (58) waren schon vor Ort. Ramsay schaute nach seinem Restaurant-Garage-Club, in dem ein VIP-Ticket satte 35.000 Dollar kostet, und plauderte mit Mercedes-Boss Toto Wolff. Derweil verschob Wrestling-Legende The Undertaker (59) seinen Besuch auf den Samstag – wenn die Formel 1 endgültig zum roten Teppich wird.

Die Nacht gehört dem Motorsport

Am Freitagabend begann der sportliche Teil: Trotz kühler 7 Grad um 22 Uhr Ortszeit dominierte Mercedes-Fahrer George Russell (26) die Qualifikation mit der schnellsten Runde.

Im spannenden WM-Duell zwischen Max Verstappen (27) und Lando Norris (25) konnte der Niederländer seine Chancen auf den vierten Titel untermauern. Er startet von Platz 5, während Norris nur von Platz 6 ins Rennen geht. Der Brite müsste mindestens drei Punkte mehr als Verstappen einfahren, um noch eine theoretische Titelchance zu wahren.





Las Vegas: Glanz, Glamour und Geschwindigkeit

Die Formel 1 hat Las Vegas in einen einzigen, riesigen Laufsteg verwandelt – mit Motorsport auf höchstem Niveau als Krönung. Wenn die Reifen quietschen und die Stars jubeln, wird klar: Hier wird Geschichte geschrieben.