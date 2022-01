Schauspielerehepaar in Statement: 'Ihre Liebe füreinander werde weiterleben'.

US-Schauspieler Jason Momoa (42, "Aquaman") und seine Frau und Kollegin Lisa Bonet (54, "Angel Heart") gehen getrennte Wege.

Liebes-Aus bei Jason Momoa und Lisa Bonet

Ihre Liebe füreinander werde weiterleben, doch als Ehepartner würden sie sich trennen, teilte das Paar am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung auf Momoas Instagram-Konto mit. Dies geschehe in Zeiten großer Veränderungen, von denen viele Familien betroffen seien. Ihre Hingabe für ihre Kinder sei aber "unwandelbar", heißt es weiter.

Zwei gemeinsame Kinder

Momoa und Bonet hatten 2017 nach langjähriger Beziehung geheiratet. Ihre beiden gemeinsamen Kinder wurden 2007 und 2008 geboren. Mit Ex-Ehemann Lenny Kravitz hat Bonet ein weiteres Kind, Schauspielerin und Model Zoë Kravitz (33).