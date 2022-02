Linda Evangelista: 'Beauty-OP hat mich entstellt'

Topmodel Linda Evangelista erhebt schwere Vorwürfe gegen eine Schönheitsklinik.

Zusammen mit Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell und Co. galt Linda Evangelista in den 1990er Jahren als eines der ersten Topmodels. Den paar Frauen an der Spitze der Modelwelt wurden Gagen in sechsstelligen Bereichen gezahlt, sie waren Werbeikonen und spielten sogar in coolen Musikvideos bekannter Popstars mit. Die Welt lag ihnen zu Füßen.

Evangelista: "Brutal entstellt"

Um ihre Jugendlichkeit zu erhalten, fasste Linda Evangelista vor einigen Jahren den Entschluss, sich einer Schönheitsoperation zu unterziehen. Das Ziel war es, Fettpolster loszuwerden. Doch das Gegenteil sei der Fall gewesen, so die 56-Jährige, die sich nun offen zur "brutalen Entstellung", wie sie es nennt gegenüber dem People-Magazin äußerte.

Beulen an Kinn und unter den Armen

Mehreren Sitzungen der Methode "Cool Sculpting", bei der Kälte die Fettdepots verschwinden lassen soll, habe sich Evangelista von August 2015 bis 2016 bei einem Dermatologen unterzogen. Danach sei alles anders gewesen als zuvor, ihre Karriere zerstört. Sie habe Beulen bekommen, an Kinn und unter den Armen und Beinen bekommen. Eine Operation habe die Lage nicht verbessert. Einige Jahre sei sie vor lauter Scham untergetaucht, habe die Öffentlichkeit gemieden. Das habe nun ein Ende. Denn Evangelista möchte sich ihr Leben zurückholen und anderen Frauen Mut machen. "Ich verstacke mich nicht mehr!" Die Firma wurde inzwischen vom Supermodel verklagt.