Linda Evangelista: 'Ich war halbtot'

Das Model erzählt von seinem Kampf gegen den Brustkrebs - so schlimm stand es wirklich um Evangelista

Die Brustkrebs-Diagnose kam für Model Linda Evangelista aus dem Nichts und riss ihr den Boden unter den Füßen weg. Als sie 2018 und 2022 die Schock-Nachricht erfuhr, habe sie keine Sekunde gezögert und sich "für eine beidseitige Mastektomie" entschieden. Evangelista ließ sich also die Brustdrüsen entfernen. Doch nur vier Jahre später war erneut ein Knoten in der Brust zu spüren.

Linda Evangelista weiß: "Ich stehe mit einem Fuß im Grab"

Gegenüber "The Sun" verriet sie jetzt, wie schlimm es wirklich um sie stand. "Ich war halbtot." Zu dem Zeitpunkt habe sie eigentlich gemeinsam mit Salma Hayek Thanksgiving feiern wollen. Die Schauspielerin sagte ihr eigenes Fest kurzerhand ab und flog zu ihr, um ihr beizustehen. Nun wolle Evangelista auch anderen Frauen helfen. "Früherkennung ist alles." Heute sei die Diagnose besser, aber auch nicht wirklich gut. "Ich weiß, dass ich mit einem Fuße im Grab stehe, also bin ich nicht in Feierlaune", sagt sie.