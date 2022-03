Madonna: Bizarre Popo-Show auf Instagram

Die 63-Jährige Pop-Ikone zeigt sich im extremen Cutout-Look.

Nachdem sich Pop-Ikone Madonna (63) zuletzt mit ungewöhnlich jugendlichen Fotos auf Instagram die harte Kritik ihrer Fans einhandelte, geht die 63-Jährige nun einen Schritt weiter. Im hautengen Cutout-Outfit streckt sie im Zuge ihrer Promo-Tour ihre nahezu blanke Kehrseite in die Kamera. "Frozen Remix-Song und -Video mit @fireboydml erscheint am 3. März", schreibt sie unter die freizügigen Bilder, die sie auch im Latex-Korsett und in Netzstrümpfen zeigen – das Gesicht wie gewohnt eingefroren und ohne Mimik.

Photoshop, Botox, Filler & Co.

"Ich habe jetzt schon Angst vor dem Video", kommentierte ein Follower die Bilderstrecke. "Muss das wirklich sein?" fragt ein anderer. Ihre Fans sind sich sicher: Die Pop-Ikone hilft nicht nur mit Botox und Fillern nach, sondern auch mit Filtern und Photoshop. So scheint der Zahn der Zeit dem Gesicht der Sängerin nichts anhaben zu können – ihrem Hinterteil offensichtlich auch nicht.