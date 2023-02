Madonnas Bruder Anthony Ciccione (66) ist tot

Madonnas älterer Bruder Anthony Ciccone soll im Alter von 66 Jahren gestorben sein.

Das gab Madonnas Schwager Joe Henry - er ist mit Madonnas Schwester Melanie Ciccone verheiratet - am Samstag via Instagram bekannt. "Mein Schwager, Anthony Gerard Ciccone, hat gestern Abend diese irdische Ebene verlassen. Ich kannte ihn, seit ich 15 war, im Frühling unseres Lebens in Michigan, so viele Jahre sind nun vergangen", schreibt Henry unter ein Foto von Anthony Ciccone.

Madonna selbst hat sich noch nicht zum Verlust ihres Bruders zu Wort gemeldet. Die beiden sollen allerdings auch kein gutes Verhältnis gehabt haben. Anthony hatte in der Vergangenheit stets mit Alkoholismus zu kämpfen und war mehrere Jahre obdachlos. Er warf seiner Schwester im Interview mit der "Daily Mail" im Jahr 2011 mangelnde Unterstützung vor. "Ich habe sie nie geliebt, und sie hat mich nie geliebt. Wir haben uns nie geliebt", so Anthony damals.