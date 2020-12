Das neue Weihnachtslied "Oh Santa" von Mariah Carey (50) mit Ariana Grande (27) und Jennifer Hudson (39) begeistert Fans weltweit.

Das Musikvideo auf Careys offiziellem Youtube-Kanal wurde seit der Veröffentlichung am Freitag mehr als 13 Millionen Mal angesehen. Das Lied befand sich in den Youtube-Trends von mehr als 60 Ländern, darunter Deutschland, die USA, Philippinen und Australien. Das berichtete das Branchenmagazin "Meedia".

Careys neues Lied: 13 Millionen Mal angesehen

Seit Freitag, 4.12. ist auch "Mariah Careys magische Weihnachtsshow" (Mariah Carey's Magical Christmas Special) beim Streamingdienst Apple TV+ verfügbar, aus der das neue Lied stammt. Careys bisher größter Weihnachtshit ist "All I Want for Christmas Is You" von 1994. Er ist diese Woche auch schon wieder die Nummer eins der Offiziellen Deutschen Charts.