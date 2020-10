Matthew McConaughey wurde als Teenager sexuell missbraucht

Matthew McConaughey schreibt in seiner neu erschienenen Biografie "Greenlights", dass er als Teenager von einem Mann sexuell missbraucht wurde.

Matthew McConaughey wurde als Teenager mehrfach sexuell missbraucht. "Bei meinem ersten Mal mit 15 Jahren wurde ich zum Sex erpresst", schreibt der US-Schauspieler in seiner neuen Biografie "Greenlights". "Ich war mir damals sicher, dass ich für den vorehelichen Sex in die Hölle komme. Heute bin ich mir lediglich sicher, dass ich hoffe, dass das nicht der Fall ist", so McConaughey in seinen Memoiren.

Nur wenige Jahre später kam es zum nächsten schlimmen Vorfall. Als 18-Jähriger wurde McConaughey von einem Mann bewusstlos geschlagen und auf der Ladefläche eines Vans sexuell missbraucht. Doch trotz dieser Erlebnisse hat der Schauspieler den Lebenswillen nie verloren. "Ich habe mich nie wie ein Opfer gefühlt. Ich habe viele Beweise dafür, dass die Welt sich dazu verschworen hat, mich glücklich zu machen."