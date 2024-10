Mega-Hype um Taylor Swifts Glitzer-Sommersprossen

Superstar trug die glitzernden Sommersprossen beim NFL-Match ihres Travis und bescherte dem Hersteller einen Umsatzrekord

Der Einfluss von Taylor Swift kann für ein kleines Unternehmen Wunder bewirken. "Fazit Beauty" konnte dies erfreut feststellen, nachdem die Sängerin die Marke des Unternehmens bei einem NFL-Spiel getragen hatte.

Mitbegründerin Aliett Buttelman hatte bereits im Mai die Idee, den Popstar als Testimonial für die "Glitzersprossen" zu gewinnen. Laut Aliett passte der Trend zu Taylors Ausstrahlung auf der „Eras“-Tour, bei der die Chartstürmerin in einer Reihe von Glitzer-Outfits zu sehen ist.

Um die Glitzersprossen in Taylors Schminktasche zu bekommen, gestand Buttelman, ein PR-Paket an die Agentur geschickt zu haben, die den Maskenbildner des Popstars vertritt. Und das mit Erfolg! Am Montag was zu sehen, dass die Grammy-Gewinnerin die "Gold Stardust Speckle"-Makeup-Patches der Marke trug, um ihren Freund Travis Kelce während des Spiels am Montagabend im Stadium anzufeuern.

Wirtschaftsfaktor Taylor Swift

Gute Neuigkeiten für das Unternehmen - Swifties suchen bereits nach dem Produkt und ließen dass die Verkäufe in den letzten Tagen um 2.500 Prozent ansteigen. Der Umsatzanstieg geht Hand in Hand mit einer massiven Zunahme des Website-Verkehrs, ein klares Zeichen für Taylors Einfluss.

Verständlicherweise fühlt sich die Mitbegründerin angesichts der neu gewonnenen Aufmerksamkeit, die ihrer Website zuteilwird, „unglaublich“ und arbeitet mit ihrem Team „rund um die Uhr, um mit der Nachfrage Schritt zu halten“.