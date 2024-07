"F**k dich", "Schlampe": Miley Cyrus von eigenem Vater beschimpft

Billy Ray Cyrus scheint kein großer Fan seiner berühmten Tochter zu sein

Eine exklusive Audioaufnahme, die der "Daily Mail" zugespielt wurde, enthüllt schockierende Infos über das Verhältnis zwischen Miley Cyrus (31) und ihrem Vater Billy Ray (62). "Jeder weiß, der Teufel ist eine Schlampe", ist Letzterer darin zu hören. Damit soll er seine Tochter angesprochen haben. Seit der Scheidung mit Tish, sollen Billy und Miley Probleme miteinander haben.

Billy Rae Cyrus schimpft ebenfalls seine Ehefrau

Weiters ist zu hören, dass Billy Rae sagt: „Es geht darum, dass du eine selbstsüchtige, verdammte B*tch bist.“ Diese harten Worte folgten auf die Bitte seiner Noch-Ehefrau Firerose, mit dem Schreien aufzuhören. Die beiden haben nach nur sechs Monaten Ehe bereits Scheidung eingereicht. Sie war laut eigenen Worten „extremem verbalen, emotionalen und psychologischen Missbrauch“ ausgesetzt.

Kein Glanzmoment

„Das wäre alles nicht passiert, wenn du nur deine verdammte Klappe gehalten hättest. Sieh dir an, was du angerichtet hast. (…) Du hast es versaut, f*ck dich. Du wusstest es besser. Verdammter Idiot“, wettert er weiter. Schräg: Billy Rae spricht von sich selbst teilweise in der dritten Person.