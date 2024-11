Mit wem schlendert Elon Musk denn hier am Pool?

Offiziell ist der Tesla-Gründer immer noch Single.

Elon Musk ist nicht nur der reichste Mann der Welt, der Tesla-Chef will auch einer der "kinderreichsten" werden. Der 53-Jährige hat zwölf Kinder mit drei Frauen, gilt offiziell aber als Single. Nun hat Musks Mutter Maye aber ein interessantes Foto auf X gepostet.

Zu sehen ist dabei Musk, wie er mit zwei kleinen Kindern und einer Frau im roten Kleid an einem Pool entlanggeht. Die vier wirken wie eine perfekte Familie - aber wer ist die Frau?

© X ×

Aufgenommen wurde das Foto am 15. November auf Trumps Anwesen in Mar-a-Lago in Florida. Wie die „Daily Mail“ berichtet, handelt es sich bei den Kindern um Musks jüngste Zwillinge Azure und Strider. Die Frau im roten Kleid soll Shivon Zilis (36) sein, mit der Musk seine drei jüngsten Kinder hat.

Zilis hatte in der Vergangenheit aber immer wieder betont, dass sie keine romantische Beziehung mit Musk habe und die Kinder durch künstliche Befruchtung gezeugt worden seien. Das Pool-Foto lässt nun aber viele User im Netz darüber spekulieren, dass Musk und Zilis nun doch ein Paar sind. Bestätigung dafür gibt es aber keine.