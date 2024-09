Model-Ikone veruntreute Wohltätigkeitsgelder

Das Supermodel Naomi Campbell steht im Zentrum eines Skandals rund um ihre Wohltätigkeitsstiftung "Fashion For Relief".

Jahrelang soll sie Gelder der Organisation, die zur Armutsbekämpfung gegründet wurde, zweckentfremdet haben. Die zuständige Aufsichtsbehörde hat nun entschieden, Campbell für die nächsten fünf Jahre als Treuhänderin der Stiftung zu sperren.

Luxusausgaben

Laut den Untersuchungen der Charity Commission hat Fashion For Relief nur einen kleinen Teil der eingenommenen Millionen tatsächlich für wohltätige Zwecke verwendet. Stattdessen flossen erhebliche Summen in Luxusausgaben wie Hotelzimmer, Spa-Behandlungen, Zigaretten und Sicherheitsdienste für Naomi Campbell selbst. Zahlreiche Modeveranstaltungen, die Prominente anzogen, dienten dazu, diese Gelder zu generieren. Die Ermittler konnten bisher rund 350.000 Pfund (etwa 396.500 Schweizer Franken) sicherstellen. Diese Gelder wurden an wohltätige Organisationen wie Save the Children und den Mayor's Fund for London weitergeleitet. Letzterer hatte bereits vor vier Jahren die Charity Commission alarmiert, nachdem eine Spendenpartnerschaft gescheitert war.

Von der Aufsichtsbehörde gesperrt

Auch Campbells Mitstreiterinnen im Vorstand der Stiftung, Bianka Hellmich und Veronica Chou, wurden von der Aufsichtsbehörde gesperrt. Hellmich, die insgesamt 290.000 Pfund (ca. 328.500 Schweizer Franken) für nicht genehmigte Beratungen und Ausgaben erhalten hatte, wurde für neun Jahre gesperrt. Chou hingegen erhielt eine vierjährige Sperre.

Die Untersuchung offenbarte chaotische Zustände in der Finanzverwaltung und Buchführung der Organisation, was schließlich zur Auflösung von Fashion For Relief im März führte. Tim Hopkins von der Charity Commission betonte, dass Treuhänder die rechtliche Verpflichtung haben, im besten Interesse ihrer Wohltätigkeitsorganisation zu handeln und ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen. In diesem Fall habe das Versäumnis der Treuhänder zu ihrem Ausschluss geführt.