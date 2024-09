Nach Boris-Hochzeit: Das nächste Becker-Liebesglück

Barbara Becker, die Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker, genießt ihr neues Liebesglück mit dem italienischen Unternehmer Marcello Montini und teilt dies nun auch öffentlich.

Nachdem bereits im Februar über ihre Beziehung berichtet wurde, postete die 57-Jährige kürzlich zum ersten Mal ein gemeinsames Foto auf Instagram. Auf dem Bild lehnt sich Barbara entspannt an ihren neuen Partner, der im dunklen Anzug zu sehen ist. Neben Montini sind auch Barbaras Söhne Elias (25) und Noah (30) sowie Noahs Freundin, die US-Sängerin Brittany Fousheé, auf dem Schnappschuss zu erkennen.

Fashion Week in Mailand

Die fünfköpfige Gruppe besuchte gemeinsam eine Modenschau der Marke Brunello Cucinelli während der Fashion Week in Mailand. Cucinelli ist besonders in Hollywood beliebt und wird unter anderem von Stars wie Jennifer Lopez und Gwyneth Paltrow getragen. Elias und Noah befanden sich bereits in Italien, da sie kurz zuvor an der Hochzeit ihres Vaters Boris Becker mit Lilian de Carvalho Monteiro in der Nähe von Portofino teilgenommen hatten. Ein Abstecher nach Mailand bot sich daher an.

Auch Boris in Mailand

Interessanterweise war auch Boris Becker mit seiner neuen Ehefrau zur gleichen Zeit in Mailand und nahm dort an der Hugo Boss Modenschau teil, wo er erneut auf seine Söhne traf.

Barbara und Marcello Montini lernten sich in Miami bei einem gemeinsamen Abendessen mit Freunden kennen. Beide besitzen Immobilien in der Stadt, was ihre Begegnung begünstigte. Der Unternehmer, der zusammen mit seinem Bruder Massimo ein Unternehmen für industrielle Metallgehäuse betreibt, war Berichten zufolge sofort von Barbara fasziniert. Montini hat aus einer früheren Beziehung drei Kinder (zwei Töchter, 24 und 26, und einen Sohn, 14), die sich bereits mit Barbaras Söhnen Elias und Noah getroffen haben.