Taylor Swift empfindet den Vorgang als aufregend und erfüllend.

Nach einem Streit um die Musikrechte für ihre früheren Alben nimmt US-Sängerin Taylor Swift nun gar ihre alte Musik neu auf. Sie habe kürzlich damit begonnen und dieser Vorgang sei „aufregend und schöpferisch erfüllend“, teilte der Popstar am Montag auf Twitter mit. Die Fans könnten „viele Überraschungen“ erwarten. In der Mitteilung spricht Swift über ihren gescheiterten Versuch, seit 2019 die Rechte an ihren früheren Alben und Masterbändern ihrer Songs zurückzugewinnen.

Ärger

Sie kritisierte erneut Scooter Braun, dem sie unfaire Praktiken vorwirft. Seine Holding hatte 2019 Swifts früheres Plattenlabel Big Machine – und damit auch die Rechte an Swifts Alben – für über 300 Millionen Dollar erworben. Jetzt sei ihre Musik von Shamrock Holdings aufgekauft worden. Wieder ohne ihr Wissen.