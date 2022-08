Gerard Piqué soll kurz nach der Trennung von Shakira bereits eine neue Freundin haben.

Nach elf gemeinsamen Jahren verkündeten Fußballstar Gerard Piqué (35) und Shakira (45) ihre Trennung. Sie soll ihn in flagranti mit einer anderen Frau erwischt haben.

Wie "The Mirror" nun berichtet, soll Piqué die 23-jährige Clara Chia Marti daten – und das schon seit mehreren Monaten. War sie etwa der Trennungsgrund?

Die PR-Studentin arbeitet laut "The Mirror" für Piqués Sport- und Mediengruppe Kosmos. Marti sitze bei Piqué im Büro und organisiere Events, so die Quelle. Und genau dort sollen sich die beiden auch kennengelernt haben. Zuerst sollen die beiden versucht haben, die Beziehung zu vertuschen. Sogar Claras Social Media Accounts wurden gelöscht, damit kein gemeinsames Foto auftauchen kann. Dass sie beiden so einen AUfwand betreiben, um zusammen sein zu können, soll laut der Quelle auch bedeuten, dass Piqué es "sehr ernst" meint.