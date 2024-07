Nach Skandal und 20 Jahren: Will Smith macht wieder Musik

Will Smith kündigt nach fast 20 Jahren ein neues, persönliches Musikprojekt an und zeigt mit seiner neuen Single „Work Of Art“ eine Rückkehr zur Musik.

Will Smith, bekannt durch seine Rollen in Filmen wie „Men in Black“ und der Serie „Der Prinz von Bel-Air“, ist nicht nur ein erfolgreicher Schauspieler, sondern auch ein talentierter Musiker. In diesem Jahr war er in „Bad Boys 4“ zu sehen, doch jetzt zeigt er sich wieder auf seiner musikalischen Seite.

Viele Fans wissen vielleicht nicht, dass Smith schon seit seinem zwölften Lebensjahr rappt. 1989 gewann er zusammen mit Jeff Townes einen Grammy für den Song „Parents Just Don’t Understand“. Insgesamt hat Smith mittlerweile vier Grammys in seiner Sammlung.

Letztes Album 20 Jahre alt

Obwohl sein letztes Album vor fast zwei Jahrzehnten veröffentlicht wurde, hat der Schauspieler nun eine neue musikalische Phase eingeläutet. In einem Interview kündigte er an, dass er in den letzten anderthalb Jahren intensiv im Studio gearbeitet hat. Er beschreibt sein kommendes Projekt als „das persönlichste und stärkste Musikprojekt, das ich je gemacht habe“. Sein Ziel sei es, Menschen zu ermutigen, auch in dunklen Zeiten zu tanzen.

Der Musiker bezieht sich dabei auf einen Vorfall bei den Oscars 2022, als er Moderator Chris Rock für einen Witz über die Alopezie-Erkrankung seiner Frau Jada Pinkett Smith vor aller Augen geohrfeigt hatte. Dieses Ereignis sorgte weltweit für Schlagzeilen und Kritik.

Erscheinungsdatum nicht bekannt

Der genaue Erscheinungstermin und Titel des neuen Albums sind noch nicht bekannt, aber es wird spekuliert, dass es ein Gospel-Rap-Album sein könnte. Bei den BET Awards 2024 bewies Smith bereits, dass er noch immer auf der Bühne glänzen kann, als sein Song „You Can Make It“ auf Platz 14 der Gospel-Song-Charts landete.

Sein neuestes Lied „Work Of Art“, eine Zusammenarbeit mit dem Rapper Russ, erscheint am Freitag und gibt einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Album. Es bleibt abzuwarten, ob Smith bald einen weiteren Grammy hinzufügen kann.