Neuer Emmy-Rekord für "Shogun"

Am 15. September werden die "Emmy Awards" vergeben. "Shogun" und "The Bear" sind die Top-Favoriten auf die TV-Oscars.

Die Literaturverfilmung "Shogun" und die Kochserie "The Bear: King of the Kitchen" gehen bei den diesjährigen Emmy-Nominierungen mit den meisten Chancen ins Rennen. Die im Japan des 17. Jahrhunderts angesiedelte Dramaserie "Shogun" führt mit 25 Nominierungen die Liste der Kandidaten an, wie die Schauspieler Tony Hale ("Veep") und Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary") per Live-Video verkündeten.

"The Bear" bekam 23 Nominierungen. Schon bei der vergangenen Emmy-Verleihung im Jänner hatte "The Bear" mit dem Hauptdarsteller Jeremy Allen White zahlreiche Preise abgeräumt.

Die wichtigsten Emmy Nominierungen:

Drama Serie:

The Crown

Fallout

The Gilded Age

The Morning Show

Mr. & Mrs. Smith

Shōgun

Slow Horses

3 Body Problem

Comedy Serie:

Abbott Elementary

The Bear

Curb Your Enthusiasm

Hacks

Only Murders in the Building

Palm Royale

Reservation Dogs

What We Do in the Shadows

Mini Serie:

Baby Reindeer

Fargo

Lessons In Chemistry

Ripley

True Detective: Night Country

Beste Schauspielerin Drama:

Jennifer Aniston

Carrie Coon

Maya Erskine

Anna Sawai

Imelda Staunton

Reese Witherspoon

Bester Schauspieler Drama:

Idris Elba

Donald Glover

Walton Goggins

Gary Oldman

Hiroyuki Sanada

Dominic West

Beste Schauspielerin Comedy:

Quinta Brunson

Ayo Edebiri

Selena Gomez

Maya Rudolph

Jean Smart

Kristen Wiig

Bester Schauspieler Comedy:

Matt Berry

Larry David

Steve Martin

Martin Short

Jeremy Allen White

D’Pharaoh Woon-A-Tai

Beste Schauspielerin Mini Serie:

Jodie Foster

Brie Larson

Juno Temple

Sofia Vergara

Naomi Watts

Bester Schauspieler Mini Serie:

Matt Bomer

Richard Gadd

Jon Hamm

Tom Hollander

Andrew Scott

Als Schauspieler sind neben Allen White unter anderem Stars wie Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Donald Glover, Idris Elba, Gary Oldman, Jon Hamm, Tom Hollander, Jodie Foster, Brie Larson und Sofia Vergara nominiert. Die Preisträger der Emmys sollen bei einer großen Gala am 15. September bekanntgegeben werden.

Im vergangenen Jahr wurde die Gala wegen eines Doppelstreiks der Schauspieler und Drehbuchautoren von September auf den darauffolgenden Jänner verschoben. Die Auswirkungen der Streiks sind in der Branche nach wie vor zu spüren. So wurden unter anderem deutlich weniger Shows bei den Emmys eingereicht.