Nach Wiener Terror-Alarm feierte Taylor Swift Tour-Party

Taylor Swift veranstaltete eine Abschlussparty für die Crew der Eras Tour in London, nachdem sie die Konzerte in Wien wegen eines vereitelten Terroranschlags abgesagt hatte.

Taylor Swift wurde zum ersten Mal gesehen, seit ihre Konzerte in Wien wegen terroristischer Drohungen abgesagt wurden.

Abschlussparty

Die 34-jährige Sängerin versuchte, die Stimmung der Mitarbeiter der Eras Tour zu heben, indem sie am Montagabend in London eine Abschlussparty veranstaltete. Swift wurde beim Verlassen des schicken Clubs Annabel’s in einem Outfit aus Vivienne Westwoods neuer Herbst-Winter-Kollektion 2024/25 gesehen.

Taylor bei ihrer London-Party

Fans sind mittlerweile sauer

Der Auftritt ist das erste Mal, dass sie gesehen wurde, seit sie letzte Woche ihre Shows in Wien abgesagt hat. Die Sängerin hat sich jedoch noch immer nicht zu der Situation geäußert. Während viele Fans am Dienstag in Deuxmois Kommentarbereich ihren Unmut über Swifts Schweigen Ausdruck verliehen, verteidigten andere sie. Eine Frage bleibt offen: Wann wird sich Swift äußern?

© threads ×

Swift feierte ausgelassen in London. Den Wien-Konzerten scheint sie überhaupt nicht nachzutrauern.

So toben jetzt die Swift-Fans in den Sozialen Netzwerken:

Eine Frau fragt: "Wer feiert eine Tour-Party und ignoriert einfach, was in Wien passiert ist?"

Ein anderer Swift Fan schreibt enttäuscht: "Am Schluss wissen wir doch alle, was ihr (Swift) ihre Fans bedeuten. Am Schluss sind wir doch nur Konsumenten für sie."

Ein weiterer Fan: "Ich werde mir diese Bilder aufheben, damit sich mich daran erinnern, nie wieder einen Dollar für Swift auszugeben."

Einen Gefallen hat sich der Superstar mit der London-Party sicher nicht getan. Die Fans sind mega-sauer und enttäuscht von ihrem Idol.