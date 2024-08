× Taylor Swift jetzt mit 18 Hits in den Charts!

Keine Konzerte, aber ein neues Chart-Wunder: Taylor Swift stellt nach der Terror-Drohung jetzt die "Austria Top 40" auf den Kopf.

Platz 1 mit der aktuellen CD „The Tortured Poets Department“. Dazu fünf weitere Alben in den Top 10 und in Summe gleich 12 CDs in der aktuellen Wertung der "Austria Top 40". Davon 10 unter den ersten 30 Plätzen. Mega-Chart-Hype um Taylor Swift nach der Terror-bedingten Absage ihrer drei Wien-Konzerte.

Das sind die Swift-Alben in den Austria-Top-40:

1. The Tortured Poets Department

3. Lover

5. Folklore

7. 1989 (Taylor’s Version)

8. Midnights

9. Reputation

14. Red (Taylor’s Version)

15. Evermore

26 Speak Now (Taylor’s Version)

29. Fearless (Taylor’s Version)

60. 1989

67. Taylor Swift

Nach dem sie mit der CD „Lover“ gleich nach dem bitteren Konzert-Stopp die Spitze der heimischen iTunes-Charts eroberte (oe24 berichtete) regiert die Pop-Königin nun auch die offiziellen Charts. Spannend: ihr größter iTunes-Hit ("Lover") ist bei den Verkäufen jedoch „nur“ ihr zweitbestes Werk: Platz 3. hinter der südkoreanische Boygroup Stray Kids ("ATE").

Das sind die Swift-Songs in den Austria-Top-40:

17. Cruel Summer

26. Fortnight (feat. Post Malone)

52. I Can Do It With A Broken Heart

58. Shake It Off

62. Anti-Hero

71. Love Story

Bei den Singles, wo Rap-Aufregerin Shirin David mit „Bauch Beine Pop“ die Chart-Spitze behauptet, ist Swifts Dominanz nicht ganz so offensichtlich: Da ist Platz17 für „Cruel Summer“ das Höchste der Gefühle. Dazu schafft sie mit dem Post-Malone-Duett „Fortnight”, das ja für gleich 8 MTV-Awards nominiert ist, noch Platz 26. Insgesamt kann sie es6 Songs in den Top-75 platzieren. Macht in Summe gleich 18 Hits in den Charts!