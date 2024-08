× Tour-Stopp oder doch noch ein Konzert-Wunder? Warum schweigt Swift?

Taylor Swift lässt ihre Fans nun schon seit 2 Tagen mit ihrem Schmerz allein. Sitzt bei ihr der Schock so tief, dass sie nun auch die restliche Tour absagt oder plant sie doch noch ein Konzert- Wunder für Wien.

Mittwoch Abend, als die bittere Meldung der Konzert-Absage wegen dem geplante Terror-Anschlag die ganze Welt schockte, lieferte sie keine Worte des Trosts. Auch am Donnerstag blieb sie stumm. Nur ein Insider verriet, dass sie „am Boden zerstört ist“. Und selbst am Freitag gab es bis 14.30 Uhr kein Statement.





Ihr letztes Insta-Posting (o.) Mit Vorfreude auf Wien.

Taylor Swift schweigt weiter. Nun schon über 40 Stunden lang! Und das lässt nicht nur die 190.000 enttäuschten Konzertbesucher in Wien, sondern auch ihre 283 Millionen Instagram-Follower rätseln. “Sie lässt uns ganz allein,“, „Ihre Worte würden mir soviel bedeuten“ oder „Das ist mehr als ungewöhlich von ihr,“ wundern sich nicht nur die Fans. „ "Das ist in meinen Augen seltsam", sag tdie deutsche Politikwissenschaftlerin Natascha. Normalerweise habe Taylor Swift eine klare Kommunikation mit ihren Fans. "Das heißt, irgendwas ist im Hintergrund am Laufen. Sie überlegen, wie es jetzt weitergehen soll.“

Und dazu gibt es zwei konträre Theorien: Swift, die ja bezeichneterweise schon 2019 im Magazin „Elle“ schrieb, dass sie wegen des Anschlags auf ein Ariana-Grande-Konzert "komplett verängstigt sei, auf Tour zu gehen", ist nun nach der tödlichen Messer-Attacke auf eine Swift-Kindertanzkurs in England und der Terror-Warnung in Wien derart traumatisiert, dass sie nun auch die wenigen verbleibenden Europa-Konzerte storniert. Zwischen 15. August und 20. August sind ja „nur“ mehr 5 Auftritte im Londoner Wembley Stadion geplant. Weitere Konzert-Absagen und das strategische Vorgehen dafür würde das viel zu lange Schweigen wenigstens etwas relativeren.

Oder es kommt, was freilich mehr als unrealistisch ist, nun doch noch zum großen Wiener Konzert-Wunder und sie holt die drei abgesagten Auftritte im Herbst nach. Die Fans sehen dafür ein mögliches Indiz in einem winzige Detail auf der Helpseite von oeticket: dort sind die drei Wien-Konzerte nämlich nicht mit dem Gelben Farbcode für „Absage“ geführt, sondern mit dem grünen für „Änderung, Verlegung“. Wohl nur ein Programmier-Fehler, doch die Swifties klammern sich nun an jeden noch so kleinen Hoffnungs-Schimmer.

Dazu soll Swift ja laut dem mysteriösen Insider ihrem Team ja geagt haben, dass sie versuchen möchte, so bald wie möglich nach Wien zurückzukehren. Sie ist sich sehr bewusst, wie enttäuscht ihre Fans in Österreich sind.“