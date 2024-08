× Taylor Swift jetzt schon mit vier Alben in den Top-10!

Auch nach der bitteren Konzert-Absage ist ganz Österreich im Swift-Fieber. Das schlägt sich auch in den iTunes-Charts nieder.

Nach der Konzert-Absage spenden jetzt die Hits von Taylor Swift den Fans Trost. Mit dem Song „Miss Americana & the Heartbreak Prince“ und der Era „Lover“ hätte Taylor Swift ja ihre drei Wien-Konzerte gestartet. Jetzt regiert sie mit der dazugehörigen CD aus dem Jahr 2019 die Charts: Platz 1 bei iTunes! Und das schon den 2. Tag in Folge!

Das sind die Chart-Hits von Taylor Swift:

1. Lover

2. The Tortured Poets Department - The Anthology

4. Midnights - (3 AM Edition)

8. The Tortured Poets Department

Dazu kann sie auch gleich die Alben "The Tortured Poets Department - The Anthology" (Platz 2), "Midnights -3 AM Edition" (4) und die Original-Version der aktuellen CD "The Tortured Poets Department" (8) in den Top 10 platzieren.

Bei den Singles schafft sie mit „Cruel Summer“, das ja von Tausende Swifties bei unzähligen Flashmobs quer durch die Wiener Innenstadt immer wieder gerne angestimmt wird, Platz 8. Dazu finden die Fans nach den fiesen Terror-Anschlag-Plänen vor allem im Song „You Need To Calm Down” - z.dt. “Du musst dich beruhigen”, ” Trost. Ihre Song-Zeilen wie „Du bist jemand, den wir nicht kennen. Aber du stürmst wie eine Rakete auf meine Freunde zu“ singt Swift da. Und „Sonnenschein auf der Straße bei der Parade. Aber du wärst lieber im dunklen Zeitalter“ lassen sich ja auch auf die feigen Attentäter ableiten.