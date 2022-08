Natalia und Vitali Klitschko lassen sich scheiden

Natalia und Vitali Klitschko waren seit 1996 verheiratet. Jetzt haben sie die Scheidung eingereicht.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko (51) und seine Frau Natalia (48) lassen sich scheiden, wie "Bild" berichtet. Laut der deutschen Zeitung haben die beiden bereist die Scheidung eingereicht.

Vitali Klitschko sagt zu "Bild", dass er und Natalia schon seit Jahren getrennt leben würden und die Trennung jetzt offiziell machen wollen. "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und respektieren uns, aber wir leben schon länger getrennt in verschiedenen Städten", so Vitali Klitschko.

Das Paar war seit 1996 verheiratet und hat drei Kinder: Max, Elizabeth-Victoria und Yegor-Daniel Klitschko.

Während Vitali Klitschko als Bürgermeister von Kiew in der Ukraine blieb, kümmert sich Natalia in Hamburg um Flüchtlinge aus der Heimat. Zuletzt sammelte sie Spenden für die Aktion "We are all Ukrainians 2022" der Klitschko-Stiftung.