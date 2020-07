Naya Riveras Mutter bricht am Unglücksort zusammen

Los Angeles. Die US-Schauspielerin Naya Rivera, bekannt vor allem aus der Serie "Glee", ist nach Einschätzung der zuständigen Behörden bei einem Bootsausflug in einem See in Kalifornien ums Leben gekommen.

"Wir gehen davon aus, dass ein Unfall passiert ist, und wir gehen davon aus, dass sie in dem See ertrunken ist", sagte Chris Dyer, stellvertretender Sheriff des Bezirks Ventury County, am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz. Es werde aber weiter nach der Schauspielerin gesucht. "Das Ziel ist immer noch, Frau Rivera nach Hause zu ihrer Familie zu bringen."

Familie trauert am Unglücksort

Verzweifelte Szenen spielten sich am Piru-See ab: Die Familie Naya Rivera ist am Unglücksort - ihr Vater George Rivera und ihr Ex-Mann Ryan Dorsey gingen ins Wasser um nach der Vermissten zu suchen. Ihre Mutter brach am Ufer des Sees zusammen, fiel in die Knie und blickte mit ausgebreiteten Armen aufs Wasser blickt, in dem ihre Tochter vermutlich ertrunken ist. Neben ihr steht ihr Sohn Mychal. Die beiden zogen später Schwimmwesten an und bestiegen ein Boot, um bei der Suche nach der Leiche zu helfen, berichtete die Webseite "TMZ".

Die Polizei durchsucht den kalifornischen See nach Rivera und veröffentlichte Aufnahmen des trüben, undurchdringlichen Wassers. "Hier ist ein Beispiel für die Sichtbarkeit in einer Tiefe von 10 Metern im Lake Piru", schrieb das Sheriff-Büro des Ventura County zu einem kurzen Video im trüben Seewasser.

2/2 Here’s an example of the underwater visibility at a 30-foot depth in Lake Piru. pic.twitter.com/YGNNUdmPQ4 — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 11, 2020