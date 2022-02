Neue Liebe für Kelly Osbourne

Auf Instagram turtelt Kelly Osbourne mit ihrem neuen Freund Sid Wilson

2021 war kein gutes Jahr für Kelly Osbourne. Im Oktober trennte sie sich von Eric Bragg und war am Boden zerstört. Doch lange scheint es nicht gedauert zu haben, bis sie wieder Licht am Ende des Tunnels sah. Ihr bester Freund Sid Wilson, der DJ der Metal-Band Slipknot fing sie auf. Aus Freundschaft wurde dann aber plötzlich mehr: "Nach 23 Jahren Freundschaft kann ich nicht glauben, wo wir gelandet sind! Du bist mein bester Freund, mein Seelenverwandter und ich bin so sehr in dich verliebt", schreibt Kelly zu einem gemeinsamen Kuschelfoto.

Offizieller Liebesbeweis

Mit ihrem Posting bestätigt sie die Liebes-Gerüchte, die schon lange die Runde machten.