One Direction-Star Liam Payne (31†): Rührendes Liebesposting kurz vor Todes-Sturz

Die Umstände seines Todes sind noch nicht geklärt.

Trauer und Schock bei Fans, Familie und Freunden: Das ehemalige Mitglied der britischen Erfolgsband "One Direction", Liam Payne, ist tot. Der Sänger, Gitarrist und Komponist starb am Mittwoch nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires im Alter von 31 Jahren, erklärte die Polizei der argentinischen Hauptstadt.

Schwer verletzt

Payne habe bei dem Sturz "sehr schwere Verletzungen erlitten", sagte der Leiter des städtischen Rettungsdienstes im Lokalfernsehen. Es habe "keine Möglichkeit der Wiederbelebung" gegeben.

Glücklich und verliebt

Letzte Aufnahmen vor dem tödlichen Sturz zeigen Payne glücklich und sehr verliebt mit seiner Freundin Kate Cassidy, mit der er seit 2022 zusammen war. Auf Snapchat hat der Sänger ein Bild gepostet, das die beiden innig zeigt.

Freundin abgereist

Doch wie verschiedene Medien berichten, sollen die Aufnahmen nicht vom letzten Tag seines Lebens stammen. Denn Cassidy sei aus Buenos Aires vor wenigen Tagen abgereist. Was dazwischen passiert ist, ist noch unklar.

Umstände unklar

Unklar auch, wie die Umstände des Sturzes sind. Absichtlich oder unabsichtlich - das wird die Polizei nun klären. Payne hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Alkohol und Drogen. In einem Podcast sagte er auch, er habe schon Suizid-Gedanken gehabt: "Es gibt Dinge, über die ich definitiv nie, nie gesprochen habe. Es war wirklich, wirklich, wirklich schlimm."





Hinterlässt einen Sohn

Payne hinterlässt einen sieben Jahre alten Sohn, der aus der Beziehung mit Sängerin und Ex-Girl Aloud-Mitglied Cheryl Cole stammt.