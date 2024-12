P. Diddy: Was wusste J-Lo von den Vergewaltigungs-Vorwürfen?

Ein wütender Blick, eine angespannte Haltung – Schnappschüsse von Jennifer Lopez und ihrem damaligen Partner Diddy, die am 7. September 2000 entstanden, sorgen für Aufsehen. Die Bilder werfen eine brisante Frage auf: Was wusste J.Lo von den dubiosen Machenschaften des gefallenen Musikmoguls?

Die Fotos entstanden nach den MTV Video Music Awards in New York, die das Paar gemeinsam besuchte. Anschließend feierten sie in exklusiven Nachtclubs, darunter der heute geschlossene Club „Lotus“. Es ist derselbe Abend, an dem Diddy (54) und sein langjähriger Weggefährte Jay-Z mit schweren Vorwürfen konfrontiert werden. Eine damals 13-jährige Frau wirft ihnen vor, sie in dieser Nacht in einem privaten Haus vergewaltigt zu haben.

P. Diddy mit Jennifer Lopez bei dem MTV Awards 2001 © Getty ×

Brisante Details machen den Fall besonders schockierend: Laut der Zivilklage des mutmaßlichen Opfers soll sogar eine prominente Frau anwesend gewesen sein. Die Identität dieser Person ist bisher nicht bekannt. Während Jay-Z die Anschuldigungen als Erpressungsversuch zurückweist, sitzt Diddy derzeit in Untersuchungshaft. Ab Mai wird er sich vor Gericht wegen Menschenhandels und sexueller Übergriffe verantworten.

Ein Streit im Club

Die neuen Fotos von Jennifer Lopez und Diddy entstanden während eines Streits im „Lotus“. Laut einem Augenzeugen der Aftershow-Party begann der Abend ausgelassen, doch die Stimmung zwischen den beiden Stars kippte. Gegenüber der Daily Mail schildert der Gast: „Alle tanzten, aber im Laufe des Abends eskalierte die Anspannung zwischen Diddy und J.Lo.“ Schließlich verließ Diddy den Club – begleitet von seiner Entourage und einer Gruppe junger Frauen.

Später in der Nacht soll das mutmaßliche Verbrechen in einem privaten Haus stattgefunden haben. Laut der Klägerin brachte Diddys Fahrer sie dorthin, mit der Aussage, sie sei „sein Typ“. Die Geschehnisse dieser Nacht werfen einen düsteren Schatten auf die glamouröse Partywelt der 2000er.

J.Lo schweigt zu Vorwürfen

Jennifer Lopez hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen oder den neu aufgetauchten Bildern geäußert. Doch die Öffentlichkeit fragt sich: Hatte der Streit in jener Nacht etwas mit Diddys Verhalten zu tun? Rückblickend bewertet die Sängerin und Schauspielerin ihre Beziehung zu Diddy vermutlich kritisch – eine Partnerschaft, die nicht nur von Skandalen, sondern auch von dunklen Geheimnissen überschattet war.

Jennifer Lopez und P. Diddy bei den Grammys 2000 © Getty ×

23 Jahre später holt die Vergangenheit die Weltstars ein, und J.Lo gerät unfreiwillig in den Fokus. Die Debatte um Macht, Missbrauch und die Verantwortung von Prominenten nimmt an Brisanz zu – nicht nur für Diddy, sondern auch für jene, die einst an seiner Seite standen.