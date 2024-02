Philipp Plein rockt Mailänder Fashion Week

Es war einer der Höhepunkte der Modewoche in Mailand, als Philipp Plein Freitagabend zu seiner Show lud

Der "King of Bling" ist zurück! Kult-Designer Philipp Plein zeigte am Freitag seine neue Herbst/Winter-Kollektion und stellte damit eines klar. Es wird heiß! Zwar prägt seine neue Kollektion etwas weniger Glitzer als in früheren Jahren, aber die Designs sind edler denn je. Egal ob elegante Robe oder Minikleid, Plein bringt seinen unverwechselbaren Stil einmal mehr auf den Punkt. Natürlich darf Glitzer beim deutschen Designer nicht ganz fehlen und so strahlten und funkelten seine Models am "Industrial-Catwalk".

Philipp Plein Show auf der Mailänder Fashion Week © Getty ×

Die Models liefen über das leicht pyramidenförmige Gerüst auf mehreren Ebenen und boten der Front Row ein eindrucksvolles Spektakel. Für Plein selbst gab es tosenden Applaus, als er von Rappern flankiert auf die Bühne trat.

Philipp Plein © Getty ×

Sehen Sie hier einige der Highlights der Philipp Plein-Show bei der Mailänder Fashion Week zu der sich auch Austro-VIPs wie die Fashionistas und Plein-Store-Chefs Manuela und Ernst Fischer sowie Unternehmer Alexander Holzer einfanden.