Pitt & Aniston: Ihre Liebe flammt in Paris wieder auf

Seit Monaten gibt es Gerüchte, um ein Liebes-Comeback zwischen Brad Pitt und Jennifer Aniston

Seit der Trennung von Angelina Jolie (46) im Jahr 2019 sah man Hollywood-Feschak Brad Pitt (58) immer wieder mit seiner Ex-Frau Jennifer Aniston. Glaubt man der französischen Closer, so haben die beiden gar den diesjährigen Valentinstag miteinander verbracht. Und das an einem ganz besonderen Ort. Sowohl Brad als auch Jennifer sollen zu der Zeit beruflich in Paris gewesen sein und sich ausgerechnet in der Stadt der Liebe auf ein geheimes Date getroffen haben. Danach wurde es erst einmal ruhig um die beiden - und das aus einem ganz bestimmten Grund

Hollywood-Traumpaar turtelt in Hotel-Penthouse

Brad Pitt soll sich laut Beobachtern im Februar mit Jennifer Aniston in einem Pariser Hotel getroffen haben. Doch wie "InTouch" jetzt berichtet, blieb es nicht nur bei diesem einen Treffen. Die alte Liebe soll tatsächlich neu entflammt sein. Brad und Jennifer seien des Öfteren in Kaffeehäusern und Museen gesichtet worden. „Es ist kein Zufall, dass Brad und Jen beide zur gleichen Zeit in Paris sind“, sagt eine Quelle aus dem Umfeld von Brad Pitt zu „InTouch“. Die beiden Schauspiel-Stars sollen in dem Luxus-Hotel „Four Seasons Hotel George V“ eingecheckt haben, nur wenige Schritte vom Champs-Elysées entfernt. „Sie verstecken sich seit Monaten im Hotel-Penthouse“, so die Quelle aus dem Umfeld von Pitt. Die Suite sollen sich die beiden 25 000 Dollar pro Nacht kosten lassen.

Pitt und Aniston tasten sich heran

Der Insider berichtet, dass die beiden erst einmal die gemeinsame Zeit fernab des Hollywood-Trubels genießen wollen. Sie würden einfach "schauen, was passiert."