Playboy-Model schwört auf Nackt-Yoga

Model Cris Galera verrät wie sie sich in Form hält: Nackt-Yoga!

Rio de Janeiro. Das brasilianische Playboy-Model Cris Galera (34) verrät gegenüber "Dailystar", wie sie sich in Form hält – mit Nackt-Yoga. Die 34-jährige schwört auf dieses Workout, das sie ihren Angaben nach in Europa entdeckte und seither fasziniert sei davon. Galera, die auch erfolgreiches OnlyFans-Model und Beauty-Influencerin ist, ließ ihre Fans zum "Welt-Yoga-Tag" an ihrem Workout teilhaben und postete Fotos von ihr beim Yoga auf Instagram.

"Es hat nur Vorteile", sagt Galera zum britischen "Dailystar". "Diese Übung ist großartig, denn sie hilft dir, eine Verbindung mit deinem Körper aufrechtzuerhalten."

Nackt-Yoga sei für sie "mehr als eine sexuelle Übung", so Galera. Es gehe um ein besseres Körpergefühl, betont die 34-jährige Brasilianerin. "In den meisten Yoga-Positionen kann die Abwesenheit von Kleidung dem Praktizierenden helfen, die Passform des eigenen Körpers zu erkennen", sagt das Model. Galera fordert, dass Nackt-Yoga gesellschaftlich akzeptiert werden solle.

Ihren Followern auf OnlyFans will sie jetzt Yoga-Kurse anbieten.