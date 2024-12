Rap-Star Eminem trauert um seine Mutter

Eminems Mutter Debbie Nelson ist Berichten zufolge im Alter von 69 Jahren gestorben.

Nelson sei am Montagabend in St. Joseph, Missouri , an den Folgen eines fortgeschrittenen Lungenkrebses gestorben, berichtete das US-Portal "TMZ" unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des Rappers.

Debbie Nelson © Getty ×

Die Beziehung zwischen dem 52-jährigen Marshall Mathers und seiner Mutter war lange angespannt und wird seit dem Durchbruch des Rappers vor über 25 Jahren immer wieder in der Öffentlichkeit thematisiert. Beide bemühten sich jedoch, die Beziehung wieder zu kitten. Im Jahr 2022 gratulierte sie ihrem Sohn zu seiner Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame.