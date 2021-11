Schwere Anschuldigungen.

Hollywood. Insgesamt 15 Frauen, darunter ist auch Ex-Freundin und Schauspielerin Evan Rachel Wood, werfen Manson vor, sie sexuell missbraucht und auch in einem kleinen schalldichten Raum „als Strafe“ eingesperrt zu haben. Die ­Polizei in Los Angeles bestätigte Missbrauchsermittlungen und eine Hausdurchsuchung am vergangenen Montag.