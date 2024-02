Riesen-Diamant: Geheim-Verlobung für Jennifer Aniston?

Jennifer Aniston wurde mit einem möglichen Verlobungsring gesichtet - doch ist sie überhaupt vergeben?

Jennifer Aniston (55) strahlte am Red Carpet der SAG-Awards mit ihrem hübschen Geschmeide um die Wette. Die Schauspielerin ("Friends", "The Morning Show") trug einen riesigen Klunker just am Verlobungsfinger.

Verlobt?

Immer wieder war der hübsche Diamantring zu sehen, als sie die Hand in die Hüfte stemmte. Nun fragen sich viele: Ist die ikonische Aktrice etwa verlobt? Ein besonders intensives Tuschelthema, denn bislang war eine neue Beziehung nicht (öffentlich) bekannt...

Gewann keinen Award

Jen hat bei den Awards nichts abgeräumt. Sie war nominiert in der Kategorie besondere Darbietung einer Schauspielerin für ihre Rolle in "The Morning Show", verlor aber gegen Elizabeth Debicki, die Prinzessin Diana in "The Crown" unfassbar verkörperte. Doch ihr Auftritt war trotzdem einer der Strahlendsten.

Frühere Ehen

Aniston war zwei Mal bislang verheiratet: Von 2000 bis 20005 mit Brad Pitt und von 2015 bis 2018 mit Justin Theroux.