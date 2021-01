Rihanna versext schon jetzt den Valentinstag

Warum bis 14. Februar warten, wenn man schon jetzt Werbung machen kann.

„Love is in the air“, postete Rihanna auf ihrem Fashion-Account bei Instagram. Und die Fotos dazu lassen Fan-Herzen höherschlagen. Die Sängerin zeigt sich in ihrer neuen, in sündigem Rot gehaltenen Dessous-Kollektion, die für den ­Valentinstag gedacht ist.

Wer Rihanna in natura so zu sehen bekommt, ist nicht ganz eindeutig. Insidern zufolge soll der Chart-Star schon seit einiger Zeit mit Rapper ASAP Rocky zusammen sein. Bestätigt hat sie das aber nicht.