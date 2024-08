Rita Ora: In Dessous durch die Flughafen-Kontrolle

Hat das was gepiepst? Wohl eher nicht, denn Superstar Rita Ora hatte ja kaum noch was an.

Selten sah man einen Superstar so am Flughafen.

Knappes Outfit

Rita Ora (33) hat in knappen Dessous die Sicherheitskontrolle am Flughafen absolviert. Der Popstar postete den Schnappschuss von sich auf ihren Social-Media-Kanälen. Die Bilden zeigen Ora am Flughafen in Rumänien.

Nach Auftritt

Sie geht durch den Security-Check und trägt nichts außer BH, Höschen und Strumpfhose - knapper geht's nicht. Die legendäre Sängerin kam unmittelbar von einem Auftritt am 17. August in einem Park in der rumänischen Stadt Timișoara.

Warum das alles?

Der Grund für den freizügigen Auftritt von Ora am Flughafen, ist unklar. Die einfachste Erklärung: Der Superstar hatte einfach keine Zeit, sich umzuziehen.