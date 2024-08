× Fummel-Vorfall: Kuh attackiert nackten Touristen (26)

Was folgte, war eine dramatische Reaktion des Tieres, die für den Mann schmerzhaft endete.

In der Provinz Surat Thani, Thailand, ereignete sich ein Vorfall, der für internationale Schlagzeilen sorgt. Ein 26-jähriger russischer Tourist, der als Evgeny K. identifiziert wurde, wurde von einer Kuh angegriffen, nachdem er angeblich versucht hatte, sich dem Tier auf unangemessene Weise zu nähern. Zuvor soll sich der Mann ausgezogen und zu einem weiblichen Rind geschlichen haben, das an einem Holzzaun festgebunden war.

Das Tier war nicht ganz so gut auf die Aktion des Mannes zu sprechen.

Der Tourist soll versucht haben, das Tier zu besteigen, was die Kuh allerdings nicht ohne weiteres geschehen ließ. Stattdessen wehrte sie sich und stieß den Mann zu Boden.

Evgenii Kuvshinov, 26, Russian tourist in #SuratThani, #Thailand, attempted to rape a #cow, resulting in him being gored



Found naked & injured in field & likely high on cannabis



Taken to hospital with wounds on bottom & abrasions



Well that was a dumb moove#TrueCrime pic.twitter.com/i6o4ymF5CA