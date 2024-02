Robbie Williams: Hochzeit zum 50er!

Dienstag feierte der Superstar seinen 50. Geburtstag und möchte seine Frau Ayda gleich noch einmal heiraten.

Er ist einer der größten Popstars der Welt und feiert am 13. Februar seinen 50. Geburtstag. Auf Instagram zeigt sich der Entertainer ausnahmsweise bescheiden. "Jetzt bin ich 50. Ich werde jetzt sicher kein Essay darüber schreiben, was ich alles erlebt habe oder über meine Hoffnungen und Träume. Dafür gibt es meine Netflix-Doku. Ich möchte nur eines sagen: Ich bin sehr zufrieden und dankbar", postete Robbie auf Instagram.

Einen Wunsch hat Robbie zu seinem Ehrentag aber schon. Er würde gerne sein Eheversprechen mit Ayda erneuern. Ursprünglich plante das Paar dies bereits für 2020, mussten es aber wegen der Corona-Pandemie verschieben. Jetzt wollen Robbie und Ayda 2025 nocheinmal "Ja" sagen. "Ich denke, wenn es meiner Mutter gut geht und unsere Hündin Poupette noch ein Jahr durchhält, werden wir eine Erneuerung am 15. Hochzeitstag machen", berichtet Ayda Field in einem Interview. "Es gibt viele Verwandte und Leute, die am Leben bleiben müssen, aber ja, wir werden es tun!"

Robbie und Ayda sind seit 2006 ein Paar und haben 2010 geheiratet. Die beiden haben vier Kinder - ihre zwei Töchter Teddy (11) und Coco (5) sowie ihre Söhne Charlie (9) und Beau (3).