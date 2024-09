Roy Blacks Sohn kämpft in Klinik um sein Leben

Alkohol-Drama um Torsten Höllerich, den Sohn der Wörthersee-Legende

Es ist der Alkohol mit dem Roy Blacks Sohn Torsten Höllerich zu kämpfen hat. In seiner Wahlheimat Kolumbien ließ er sich selbst in eine Entzugsklinik einweisen. "Ich befinde mich seit einigen Wochen in einer Entzugsklinik nahe meiner Heimatstadt in Kolumbien“, erklärt Höllerich in einem Zeitungsinterview. "Ich musste die Reißleine ziehen, da ich einfach zu viel getrunken und die Kontrolle verloren habe!“, führt er weiter aus.

Dabei ist Höllerich auf den weniger ruhmreichen Spuren seines Vaters Roy Black unterwegs. Auch der berühmte Schauspieler hatte zu Lebzeiten immer wieder und über Jahre hinweg Probleme mit Alkohol. Bei Blacks Sohn war der Auslöser ein dramatisches Erlebnis im letzten Sommer. Seine kolumbianische Frau Maria Fernanda verlor damals im 4. Monat ihr zweites Kind. Ehemann Torsten wollte danach seiner Trauer in Alkohol ertränken.

Torsten Höllerich © Instagram ×

Auf Grund seines Alkoholproblems ließ sich seine Frau letztendlich von ihm scheiden und bekam das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Dominique zugesprochen. Daraufhin verfiel Höllerich noch mehr dem Alkohol. "Mein Leben war in der ersten Hälfte des Jahres 2024 ein Wirbelwind von Emotionen und komplizierten Situationen. Alles begann mit einem Scheidungskrieg und dem Streit um das Sorgerecht für unseren Sohn", erklärt er gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Höllerich brach letztendlich zusammen und wurde in einer Klinik gerettet. Alleine kann er seiner Alkoholsucht aber nicht entfliehen und besorgte sich jetzt professionelle Hilfe - schon allein um seines Sohnes Willen: "Er versteht schon sehr viel und sah, dass mit Papa irgendetwas nicht stimmt. Für ihn will ich den Klinikaufenthalt durchziehen! Ich will zudem nicht so enden wie mein Vater!“

Roy Black © Hersteller ×

Torsten Höllerich war gerade einmal 15 Jahre alt, als Papa Roy Black im Oktober 1991 tot in seiner Fischerhütte iN bayern gefunden wurde. Der Schauspieler starb damals im Vollrauch mit drei Promille Alkohol im Blut. Für Torsten kam 2002 bereits der nächste Schock - Mama Silke starb wenige Wochen vor ihrem 57. Geburtstag an einer Überdosis Schlaftabletten.

Jetzt will Torsten Höllerich seiner Abwärtsspirale entkommen und endlich gesund werden - bevor es zu spät ist.