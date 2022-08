Rupert Murdoch und Jerry Hall: Scheidung ist nun offiziell

Erst vor fünf Wochen hat Jerry Hall die Scheidung von Rupert Murdoch eingereicht, jetzt sind das ehemalige Supermodel und der Medienmogul offiziell von einander getrennt.

Wie die Daily Mail berichtet, soll die Scheidung von Rupert Murdoch und Jerry Hall nun offiziell durch sein. „Sie bleiben gute Freunde und wünschen einander das Beste für die Zukunft", so ein Sprecher Murdochs.

Nur wenige Stunden zuvor wurde unter Berufung auf ein weiteres Dokument berichtet, dass Jerry Hall beim Obersten Gerichtshof in Los Angeles beantragt hatte, den Scheidungsantrag zurückzunehmen. Eine Erklärung gab es nicht.

Murdoch soll die Ehe mit Hall per E-Mail beendet haben. Die 66-Jährige habe die Nachricht erhalten, während sie auf seine Ankunft in Großbritannien gewartet habe, heißt es aus Medienberichten. In seinen Zeilen habe Murdoch Hall zudem angewiesen, nur noch über seine Anwälte mit ihm zu kommunizieren.

Murdoch und Hall waren seit 2016 verheiratet. Für den Multimillionär war es bereits die vierte Ehe.