× Schlaganfall: Drama um Queen-Gitarrist Brian May

Queen-Gitarrist Brian May hat bekannt gegeben, dass er einen Schlaganfall erlitten hat, aufgrund dessen er seinen Arm nicht mehr benutzen kann

Der 77-jährige legendäre Musiker, Astrophysiker und Tierrechtsaktivist gab seinen Schlaganfall in einem Video bekannt, das auf seiner persönlichen Website geteilt wurde. May wirkte dabei trotz des "beängstigenden“ medizinischen Zwischenfalls munter und gesund, meinte aber, dass er nach seinem "kleinen gesundheitlichen Schluckauf“, wie er es nannte, immer noch Gitarre spielen könne.

"Ich bin hier, um Ihnen eine gute Nachricht zu überbringen. Die gute Nachricht ist, dass ich nach den Ereignissen der letzten Tage wieder Gitarre spielen kann“, sagte er und drehte zur Betonung seine Finger im Video. Vor einer Woche erlitt die Musik-Legende einen leichten Schlaganfall.

Der Autor von „We Will Rock You“ erklärte, dass er durch den Vorfall seinen linken Arm vorübergehend nicht benutzen konnte – dass er jedoch eine „sehr aufregende“ Fahrt im Krankenwagen zum Frimley Hospital in Surrey hatte. May lobte das dortige Personal für die „fantastischste Pflege“, die es ihm zukommen ließ.

„Ganz plötzlich, aus heiterem Himmel, hatte ich keine Kontrolle mehr über diesen Arm, also war es ein bisschen beängstigend, muss ich sagen“, fuhr er fort. Auch bedankte er sich für die zahlreichen Genesungswünsche.

Es war nicht der erste Gesundheits-Schock für Brian May. 2020 erlitt er einen Herzinfarkt als er sich gerade von einem Muskelfaserriss und einem eingeklemmten Nerv, den er sich bei der Gartenarbeit zuzog, erholte..