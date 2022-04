Schockierende SMS von Depp veröffentlicht

Hollywood-Star Johnny Depp schrieb seinem besten Freund schreckliche Nachrichten über Amber Heard. Diese wurden nun vor Gericht vorgelesen

In einer Textnachricht an seinen besten Freund Isaac Baruch soll Johnny Depp geschrieben haben, dass er sich wünsche, dass "Ambers Körper im Kofferraum eines Honda Civic verrottet." Die Anwältin seiner Ex Amber Heard befragte den Adressaten vor Gericht dazu. Laut Baruch sei es richtig, dass Depp diese Nachricht an ihn geschrieben habe. Er soll sie außerdem als Prostituierte bezeichnet haben. Sie habe sein cooles Leben ruiniert. Baruch lebte eine Zeit lang mit dem Ex-Paar und sagte vor Gericht aus, dass er sie alle liebe. "Amber ist sehr respektvoll, großzügig und sie hat schöne Zähne, Sie hat mich immer gut behandelt", erklärte er. Auch habe er nie Streitigkeiten zwischen den beiden mitbekommen: "Sie gingen liebevoll miteinander um. Sie behandelten sich gegenseitig wie Gold."

Johnny Depp: "Lass uns Amber verbrennen. Danach f***e ich ihren verbrannten Körper, damit ich sicher sein kann, dass sie tot ist"

Später wurden noch weitere schockierende Nachrichten des Hollywood-Stars an "Avengers"-Star Bettany vorgelesen. Darin schreibt Johnny Depp: "Lass uns Amber verbrennen. Ich werde danach ihren verbrannten Körper f***en, um sicher zu gehen, dass sie tot ist." Schamlose Lügen, Gewalt und Drogensucht: Die Anwälte von Johnny Depp und Amber Heard haben sich schon in ihren Eröffnungsplädoyers nicht zurückgehalten. Die Schlammschlacht wird immer schmutziger.