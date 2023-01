Schockierendes Video: So schwach war Presley bei den Golden Globes

Lisa Marie hatte noch am Dienstagabend gemeinsam mit ihrer Mutter Priscilla Presley die Golden Globe Gala besucht – ein neues Video zeigt nun, wie gebrechlich sie an dem Abend schon war.

Die US-Sängerin Lisa Marie Presley, das einzige Kind von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley, ist im Alter von 54 Jahren in Kalifornien gestorben. Ihre Mutter Priscilla Presley gab am Donnerstagabend (Ortszeit) die Nachricht bekannt: "Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht teilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat", zitierte die US-Zeitschrift "People" aus einer Mitteilung der 77-jährigen Schauspielerin.

Erst vor wenigen Tagen standen Mutter und Tochter noch im Rampenlicht. Zusammen nahmen sie am Dienstagabend in Los Angeles an der Golden-Globe-Gala teil. Dort gewann Schauspieler Austin Butler für seine Hauptrolle in dem Biopic "Elvis" über die Rock'n'Roll-Legende den Globe als bester Drama-Darsteller. In Interviews am roten Teppich schwärmte die Elvis-Tochter, wie treffend Butler ihren Vater dargestellt habe. Ein Video zeigt nun, wie erschreckend schwach Lisa Marie an dem Abend schon war.

In dem 13-sekündigen Tiktok-Clip sieht man die Tochter von Elvis Presley neben dem "Elvis"-Darsteller Austin Butlers Stufen hinunter steigt – es scheint ihr nicht leicht zu fallen. Sogar Austin Butlers und Jerry Schilling, ein guter Freund von Lisa Maries Vater, müssen die Sängerin stützen.