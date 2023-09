Schwester pflegt sie: Noch wenige Jahre zu leben? Große Sorge um Céline Dion

Die Sängerin leidet am seltenen Stiff Person Syndrom.

Im Mai musste sie alles absagen: Die kanadische Sängerin Céline Dion (55) kann aus gesundheitlichen Gründen keine Termine ihrer "Courage World Tour" in Europa wahrnehmen. "Es tut mir so leid, euch alle schon wieder enttäuschen zu müssen", schrieb Dion am beim Kurznachrichtendienst X (Twitter).

"Aber auch wenn es mein Herz zerbricht, ist es am besten, wenn wir alles absagen, bis ich wieder bereit bin, auf der Bühne zu stehen. Ich gebe nicht auf und kann es nicht abwarten, euch wieder zu sehen." So die Sängerin an ihre Fans gewandt. Die Hoffnung war groß, dass die 55-Jährige sich, durch die gewonnene Zeit, rasch erholen würde. Doch ihre Schwestern haben sich nun mit keinen guten Neuigkeiten an die Presse gewandt.

Dion leidet an dem Stiff-Person-Syndrom; einer Autoimmunerkrankung, die langsam zu einer Versteifung und Krämpfen im Oberkörper, an den Armen und später auch in den Beinen führt. Der Grund oder ein Auslöser für diese Krankheit ist nicht eindeutig identifiziert. Forscher gehen davon aus, dass der Körper irrtümlicher Weise eigene Nervenzellen attackiert, die für Muskelbewegungen zuständig sind. Die Lebenserwartung für Erkrankte liegt zwischen nur 6 bis zu 28 Jahren.

Laut Schwester Claudette würden alle Top-Mediziner auf dem Gebiet in die Behandlung einbezogen, doch: "Wir können keine Medizin finden, die hilft, aber es ist wichtig, Hoffnung zu haben." Weil es Dion nicht gut gehe, pflege ihre Schwester Linda sie mittlerweile. Beide Schwestern sind sich einig, dass die Sängerin "am meisten Ruhe braucht." Céline überfordere sich stetig, solle nun aber auf die Signale hören und entspannen.