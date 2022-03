Sean Penn flüchtet zu Fuß aus der Ukraine

Der Schauspieler drehte bis vor kurzem noch seine Dokumentation, jetzt muss Sean Penn aus der Ukraine fliehen

Es gab kein Weiterkommen mehr. Das Auto haben Hollywood-Star Sean Penn (61) und seine Kollegen bereits am Straßenrand stehen lassen. "Zwei Kollegen und ich sind kilometerweit zur polnischen Grenze gelaufen", schreibt er auf Twitter. Dazu postet er ein Foto - darauf sieht man die Autokolonne und Sean Penn, wie er einen Rollkoffer hinter sich herzieht. Bis vor kurzem drehte Penn in der Ukrainer noch eine Dokumentation über Putins Krieg, nachdem die Militärkonvois Richtung Kiew losrollten und auch zivile Gebäude bombardiert wurden, beschloss man das Land zu verlassen.

Penn schildert, was auf der Straße passiert

"In fast allen Autos auf diesen Fotos sind nur Frauen und Kinder, die meisten haben kein Gepäck dabei. Das Auto ist ihr einziger Wertgegenstand", schreibt Penn weiter. Der Schauspiele weilte schon seit einiger Zeit in der Ukraine, interviewte Soldaten, Bürger und Politiker. Einen Tag vor Putins Einmarsch nahm er noch an einer Pressekonferenz des Präsidialamtes der Ukraine teil. „Es ist bereits ein brutaler Fehler, der Menschenleben gekostet und Herzen gebrochen hat, und wenn er nicht einlenkt, wird Herr Putin meiner Meinung nach einen schrecklichen Fehler für die gesamte Menschheit begehen", schrieb der Hollywood-Star. Penn hat auch einen Appell an Amerika: "Wenn wir ihnen erlauben, allein zu kämpfen, ist unsere amerikanische Seele verloren." Mittlerweile soll Penn es geschafft haben, die Ukraine unbeschadet zu verlassen.

Penn im Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj