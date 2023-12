Selena Gomez wieder vergeben! ER hat ihr schon einen Ring geschenkt

Selena Gomez über Musikproduzent Blanco: Mein Ein und Alles.

Diese zwei sind frisch verliebt: Die amerikanische Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez hat ihre Beziehung zu Musikproduzent Benny Blanco bestätigt.

Schon Ring am Finger

Auf Instagram kommentierte die 31-Jährige das Bild eines Fan-Accounts, auf dem sie mit Blanco eng umschlungen zu sehen ist, mit den Worten: "Er ist mein absolutes Ein und Alles in meinem Herzen." Auch in ihrer Instagram-Story postete die Schauspielerin am Freitag das Bild ihres Fingers mit einem Ring mit dem Buchstaben "B" und ein Selfie der beiden.

Gemeinsame Arbeit

Wie lang das Musikerpaar bereits eine Beziehung führt, blieb unklar. Blanco (35) ist Musikproduzent und Songwriter, die beiden arbeiteten zuletzt gemeinsam an dem im September veröffentlichten Song "Single Soon" von Gomez. Darin sang die Künstlerin noch: "Ich werde bald Single sein. Ich treffe mich, mit wem ich will."

