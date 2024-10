Sexy Pumpkin: Christina Aguilera zeigt sich in heißem Halloween-Look

Christina Aguilera verwandelt sich für Halloween in einen sexy Pumpkin.

Sängerin Christina Aguilera zeigt sich von einer neuen Seite: Schlank, selbstbewusst und unbeeindruckt von den Meinungen anderer zeigt sie sich auf Instagram. In einem aufreizenden, orangenen Kleid posiert sie vor einem gruselig dekorierten Hintergrund und begeistert ihre Fans. „Meine Lieblingszeit des Jahres!“ schreibt sie dazu.

Die Spekulationen um ihren Gewichtsverlust scheinen die Sängerin nicht zu stören, sie genießt die Aufmerksamkeit und zeigt sich von den Spekulationen über eine mögliche Ozempic-Kur unbeeindruckt.

Ihre Fans sind begeistert

Mit ihrem Verlobten Matthew Rutler an ihrer Seite feiert sie die schaurig-schöne Jahreszeit. Die Fans sind begeistert und überschütten die 43-Jährige mit Komplimenten. „Hör auf so großartig zu sein!“ schreibt ein Fan. „Orange hat noch nie so toll ausgesehen!“ ein anderer.