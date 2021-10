× Sheeran: Chart-Sturm mit Liebes-Hits

Mit der Comeback-CD "Equals" stürmt Ed Sheeran wieder weltweit die Charts. Auch bei uns sofort Platz eins. Als Highlight vertont er seine Liebe und sogar den Heirats-Antrag.

Von 0 auf 1! Wie erwartet stürmt Ed Sheeran mit seiner Comeback-CD "Equals" sofort an die Spitze der iTunes-Charts. Und das nicht nur in Österreich, sondern in gleich 57 Ländern. Von Australien bis Amerika. Der Hit der Woche.



Rockig. Vier Jahre nach der Rekord-CD „Divided“ - 10 Millionen verkaufte CDs, mit allen 16 Songs zeitgleich in den Charts, über 70 Gold- und Platin-Awards und Tour-Weltrekord (8,8 Millionen Besucher) – ist Sheeran im Pop jetzt wieder das Maß aller Dinge. Die neue CD startet überraschend rockig („Tides“) und liefert neben Hits wie „Shiver“ oder „Bad Habits“ auch viele Liebes-Hymnen ("The Joker and The Queen") und sogar Private Geheimnisse.

Antrag. So vertont Sheeran mit „First Times“ auch die Liebe zu seiner Ehefrau Cherry Seaborn. Vom ersten Kuss, über den ersten Drink (Rotwein in Brooklyn) bis zum ersten Streit. Spannend: auch der Hochzeitsantrag ist ein Thema: (“The greatest thing that I have achieved. Was four little words, down on one knee” - z.dt. "Mein größter Erfolg sind vier kleine Worte bei einem Kniefall") und sogar Cherrys erste Reaktion: “Darling, are you joking?” - also "Darling, machst du Witze?" Mit einem "Please" hat er sie zumindest laut dem Song dann aber doch überzeugen können. Im Jänner 2019 wurde geheiratet. Im August 2020 kam Tochter Lyra Antarctica.

Live. Am 1. und 2. September 2022 rockt Sheeran seine neuen Liebes-Hits dann auch in Wien. Für 140.000 Fans im Happel-Stadion. Neuer Konzert-Rekord.