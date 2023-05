Sheeran: Chart-Triumph nach Prozess-Gewinn

Sieg im Plagiats-Prozess. Platz eins bei iTunes. Neuer Höhenflug für Ed Sheeran.

2107 konnte er alle 16 Songs der CD Divide zeitgleich in den Charts platzieren, 2019 fuhr er die erfolgreichste Tour aller Zeiten ein: 737 Millionen Millionen Dollar Umsatz und über 7,3 Millionen Besucher. I Vorjahr ließ er 130.000 Fans bei zwei Wien-Konzerten ausflippen und jetzt setz Ed Sheeran seinen beeindruckenden Erfolgs-Run munter fort: Die neue CD "-" (sprich: Subtract), mit der er auch das Tumor-Drama um Ehefrau Cherry vertont, stürmt bei iTunes in gleich 42 Ländern auf Platz eins. Natürlich auch in Österreich!

Prozess. Ein Triumph nach sechs bangen Tagen: Donnerstag Abend wurde Sheeran in einem aufsehenerregenden Plagiatsprozess in New York freigesprochen. Sein Grammy-Hit Thinking Out Loud ist natürlich nicht vom Marvin-Gaye-Klassiker Let's Get It On abgekupfert. „Ich danke der Jury, die damit den kreativen Prozess von unzähligen Songwritern schützt,“ zeigte er sich danach erleichtert. Auch die Fans dürfen aufamten. Im Fall einer gerichtliche Niederlage hat Sheeran ja seinen Rückzug aus der Musik angekündigt.

Tour. Stattdessen geht er gleich wieder auf die Bühne: Bereits am Samstag startet Sheeran in Arlington, Texas den US-Part seiner Mathematics Tour. Dabei will er u.a auch die brandneuen Songs Boat und Eye Closed der neuen Hit-CD anstimmen.