Shitstorm für Mila Kunis und Ashton Kutcher

Die beiden Hollywood-Stars entschuldigen sich dafür, dass sie den verurteilten Vergewaltiger in Schutz nahmen

In "Die wilden Siebziger" waren Mila Kunis (40) und Ashton Kutcher (45) in knapp 200 Folgen an der Seite des soeben verurteilten Vergewaltigers Danny Masterson (47) zu sehen. Daher wollten die Hollywood-Stars ihm auch in seinem Prozess beistehen. Dafür hagelte es Kritik und Gegenwind, die Kutcher und Kunis jetzt zu einem Entschuldigungsvideo zwangen.

30 Jahre Haft für Masterson

Zwei Tage nachdem Masterson zu 30 Jahren Haft verurteilt wurde, zeigen Kunis und Ashton Reue: "Wir sind uns des Schmerzes bewusst, der durch die Briefe verursacht wurde, die wir im Namen von Danny Masterson geschrieben haben“, sagt Kutcher in einer Videobotschaft. Auch seine Frau lässt wissen: "Wir unterstützen die Opfer. Das haben wir in der Vergangenheit durch unsere Arbeit getan und werden es auch in Zukunft tun.“

© Getty Images Danny Masterson beim Vergewaltigungs-Prozess ×

Mastersons Familie habe sich vor einigen Monaten an Mila und Ashton gewandt. Man habe diese nicht im Stich lassen wollen. Die Briefe sollten vom Richter in Bezug auf eine Verurteilung in Betracht gezogen werden. Kunis und Kutcher beschrieben ihren Freund darin als „ehrlichen und aufrichtigen Menschen“, Kutcher beendete seinen Brief mit den Worten, dass er nicht glaube, Masterson sei „ein anhaltender Schaden für die Gesellschaft.“