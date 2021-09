Glaubt man den neusten Gerüchten aus Hollywood, soll Angelina Jolie eine Romanze mit Sänger The Weeknd haben.

Die Schauspielerin wurde, am Samstagabend bereits zum zweiten Mal mit The Weeknd beim Dinner im Giorgio-Baldi-Restaurant von Santa Monica gesichtet.

Zweieinhalb Stunden soll die 46-jährige mit dem 15 Jahre jüngerem im italienischen Nobelrestaurant gegessen haben. Um kein Aufsehen zu erregen verließen die beiden mit minimalen Zeitunterschied das Restaurant. Jedoch wurden die beiden von den Fotografen dabei abgelichtet, wie sie beiden gemeinsam in den SUV des 31-jährigen stiegen.

Es soll sich bereits um das mindestens dritte Date der beiden halten. So wurden die beiden bereits am 30. Juni im selben Restaurant gesichtet. Am 10. Juli besuchten sie zusammen ein privates Konzert in Los Angeles.

Romanze oder Business-Talk

Die offizielle Version lautet bisher, dass The Weeknd versuche, mithilfe von Jolie seine Hollywood-Karriere anzukurbeln. Ob aus der Geschäfts- inzwischen eine Liebesbeziehung geworden ist - dazu verweigern beide Lager bislang einen Kommentar.

Ein Insider enthüllt, dass der Sänger von der Schönheit der Oscargewinnerin hin und weg sein soll: „Er verehrt sie bereits seit vielen Jahren und hält sie für die sexieste Frau auf dem Planeten.“