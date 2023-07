So süß feiern David und Victoria Beckham ihren 24. Hochzeitstag

Der frühere englische Fußballnationalspieler David Beckham (48) und seine Frau, Ex-Spice-Girl Victoria (49) haben sich gegenseitig zum 24. Hochzeitstag gratuliert.

"Happy Anniversary love u so much", schrieb David Beckham am Dienstag auf seinem Instagram-Account an die "beste Frau, Mami und Trink-Kumpanin" und markierte seine Frau und die drei Söhne Brooklyn (24), Romeo (20) und Cruz (18).

Dazu postete er ein Foto von sich und Victoria, auf dem die beiden noch sehr jung sind und jeweils ein Hundewelpen auf dem Arm haben. Victoria postete ein Video auf ihrem Account, bei dem das Paar beim Anschneiden seiner Hochzeitstorte zu sehen ist. Dazu schrieb sie: "Vor 24 Jahren, ich liebe dich so sehr @DavidBeckham".